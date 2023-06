Endetté, le groupe Casino cède 119 magasins à Intermarché

Alors qu’il est endetté de plus de plus de 6 milliards d’euros, le groupe ligérien Casino s’est vu dans l’obligation de céder 119 de ses magasins à son concurrent Intermarché suite à un accord passé le 26 mai, dans l’espoir de résorber la dette colossale qui l’accable. 57 des 119 magasins prévus seront donc cédés dès la fin de l’année, et le reste devrait suivre d’ici 3 ans.

Si la CGT craint le pire pour les employés des magasins sur le sellette, qui représentent près de 4000 emplois, le groupe Casino ne semble pas avoir d’autre choix.

Par ailleurs, l’enseigne a dévoilé ce lundi la liste des magasins concernés. L’Occitanie, la Nouvelle Aquitaine, la Provence-Alpes-Côte d’Azur sont les principaux secteurs concernés mais de nombreux magasins situés en Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne Franche-Comté sont aussi ciblés.

En Bourgogne Franche-Comté, les magasins de Chalon-sur-Saône, Dijon Clémenceau, Besançon, Lons-le-Saunier, Pontarlier, Fontaine-lès-Dijon, Rioz, Chagny et Luxeuil-les-Bains sont concernés.