Energie : EDF repousse le redémarrage de cinq réacteurs nucléaires dont celui de Saint-Alban

Selon les informations de l’AFP, EDF a repoussé le redémarrage de cinq réacteurs nucléaires en raison des mouvements de grève en cours ou qui ont eu lieu récemment sur certains sites.

La date de redémarrage de plusieurs réacteurs a ainsi été actualisée et concerne les réacteurs suivants : Cattenom 1 (Moselle), Cruas 2 et 3 (Ardèche), Saint-Alban 2 (Isère) et Tricastin 3 (Drôme).

Ces retards vont d’un jour à près de trois semaines selon les réacteurs.