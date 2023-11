Enfin une victoire, un immense soulagement…Ce qu’il faut retenir de Rennes-OL (0-1)

Stade Rennais – Olympique Lyonnais, 12e journée de Ligue 1 : 0-1 (0-0). But : O’Brien (67e).

Enfin une victoire !

169 jours après, l’OL a enfin gagné un match de Ligue 1 ! Le soulagement est immense pour les joueurs et pour les supporteurs et cela s’est bien vu sur les images de joie au coup de sifflet final. Lyon reste dernier du championnat mais l’horizon n’est plus aussi noir : l’OL est à quatre points du barragiste et à cinq longueurs de la zone de flottaison.

Step by step – ALLEZ L’OL!!! https://t.co/Ta3aZZ2VeT — John Textor (@_JohnTextor_) November 12, 2023

O’Brien, la surprise du chef

Qui aurait imaginé une seconde en début de saison l’Irlandais passer devant Lovren et Caleta-Car ? Titulaire lors des cinq dernières journées, O’Brien a inscrit le but de la victoire d’une tête rageuse à la conclusion d’un très bon centre de Kumbedi. A l’origine de l’action, un corner côté opposé joué très en retrait par les Lyonnais. Cela avait agacé tout le monde, mais c’était avant que l’action ne se termine par un but. Faut-il parler d’un but sur corner ? On laissera le débat anecdotique aux instituts de statistiques…

Lopes, l’arrêt qu’il faut

Le Portugais n’a rien eu à faire de difficile avant la 92e minute quand il a dû se coucher très vite sur une frappe croisée de Gouri. Un arrêt décisif qui rapporte deux points à l’OL.

Le coup de pouce

L’expulsion précoce de Doué (5e) a considérablement changé le destin de ce match. Chacun se fera son jugement mais on estime de notre côté que le carton rouge est sévère : le Rennais ne semble pas avoir l’intention de faire mal et Tagliafico peut reprendre immédiatement le jeu. Une question pour ceux qui estiment au contraire que le rouge est mérité tant l’intention de Doué est dangereuse : y aurait-il eu un débat si Mme Frappart avait seulement sorti un carton jaune sur cette action ? Toujours est-il que Bruno Genesio, l’entraîneur de Rennes, a estimé cette expulsion “totalement méritée” : “Il n’y a rien à dire.”

Pour une fois, le coup de pouce (arbitral ou autre) a favorisé l’OL qui a su en profiter pour signer un succès qu’il faudra désormais confirmer dans les prochaines semaines.

Le debrief Facebook Tonic Radio

L’OL est toujours dernier mais on a tous vécu ça comme une qualification au bout du temps additionnel pour une finale de coupe d’Europe

Quel soulagement mais la route est encore longue — ⭐⭐ Julien Huët (@JulienHuet) November 12, 2023