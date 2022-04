Enorme désillusion pour l’AS Saint-Etienne qui s’incline lourdement face à Lorient, concurrent direct pour le maintien

L’AS Saint-Etienne s’est incliné 6 buts à 2 ce vendredi soir face au FC Lorient à l’occasion de la 31e journée de Ligue 1. Un match qui était pourtant capital pour les joueurs de Pascal Dupraz dans la course au maintien, une victoire permettait de repasser devant les Merlus en quittant l’actuel 18e place de barragiste. Et pourtant tout avait bien commencé pour les Verts, auteurs d’une belle entame avec deux buts inscrits rapidement et un break réalisé à la 22e minute de jeu grâce à Bouanga (0-1, 4′) et à Nordin (0-2, 22′). Mais Kolodziejczak venait à nouveau pénaliser son équipe en provoquant un penalty largement évitable que Moffi transformait sans trembler pour réduire le score et relancer ses partenaires dans la partie (1-2, 42′). Et c’est Koné qui venait même assommer les joueurs du Forez dans le temps additionnel de la première période en égalisant juste avant la pause (2-2, 45+1′).

Au retour des vestiaires, il n’y a eu qu’une seule équipe sur le terrain. Le Fée permettait aux Bretons de prendre l’avantage vers l’heure de jeu (3-2, 61′) avant que Koné n’inscrive un doublé quelques minutes après pour faire le break (4-2, 65′). C’est d’ailleurs presque en même temps que Neyou, entré en jeu depuis 5 minutes, récoltait deux cartons jaunes et laissait ses partenaires à 10 contre 11 pour le reste de la partie (68′). En fin de match Moffi (5-2, 87′) et Boisgard (6-2, 89′) venaient parachever la victoire lorientaise.

Avec cette contre-performance, l’ASSE reste 18e et barragiste, et est assuré de finir la journée à cette position, tandis que Lorient prend 4 points d’avance sur les Stéphanois. Les Verts n’ont plus qu’à espérer une contre-performance de Clermont, 17e à un point devant eux, face au PSG afin de rester à proximité d’une sortie de la zone rouge. Prochain rendez-vous face à Brest le week-end prochain où la victoire sera impérative à domicile.