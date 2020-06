Énorme succès pour l’application StopCovid !

Disponible gratuitement depuis le mardi 2 juin, l’application mobile StopCovid qui vise à lutter contre la propagation du virus, comptabilise déjà plus de 600 000 téléchargements en quelques heures seulement.



Ce programme de traçage mis en place par l’Etat, permet d’informer les usagers ayant été en contact avec un malade. StopCovid est rapidement devenue l’application la plus téléchargée ces derniers jours sur les plateformes Android et IOS, avec une note de satisfaction moyenne de 4,25 sur 5.



Il faudra attendre d’avoir plus de recul pour juger ou non, de l’efficacité de ce dispositif, qui fait face à de nombreuses réticences.