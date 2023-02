Entre 10 et 30 000 personnes dans les rues de Lyon ce mardi

30.000 personnes selon les syndicats, 10 000 selon la police ont manifesté ce mardi à Lyon contre la réforme des retraites. Les policiers ont dû faire usage de canons à eau après avoir essuyé des jets de projectiles à l’approche du pont de la Guillotière.



La mobilisation est en baisse par rapport à la semaine dernière, 45.000 personnes s’étaient rassemblées.

A noter que la mobilisation provoquera des perturbations dans les TCL ce mercredi matin. Les lignes A, C, et D seront notamment à l’arrêt entre 7 et 8h . Vous retrouvez le détail ici

Une nouvelle journée de mobilisation aura lieu samedi à 14h aux Brotteaux.