Entre 9 et 22 000 manifestants à Lyon

La 12e journée de mobilisation contre la réforme des retraites a rassemblé entre 9 900 et 22 000 personnes ce jeudi à Lyon. 9 000 selon les forces de l’ordre, 22 000 selon les syndicats.



De nouveaux débordements ont eu lieu en marge du cortège. Des abris bus, des commerces et des résidences de particuliers ont été pris pour cible sur le boulevard des Belges. 5 personnes ont été interpellées pour des dégradations, 3 manifestants et un journaliste ont été pris en charge par les pompiers, 12 membre des forces de l’ordre ont été blessés.

Plus d’1,5 million de manifestants ont défilé en France, selon la CGT. Le ministère de l’Intérieur en a comptabilisé 380 000 dans le pays, un chiffre en baisse par rapport à la journée du 6 avril.



Ce vendredi le Conseil Constitutionnel fera savoir s’ils valident ou non, et dans quelle mesure, la réforme des retraites. Une décision très attendue par les syndicats, car elle dessinera en grande partie le futur du mouvement de contestation.