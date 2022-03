Entrée de lice de Caroline Garcia à l’Open 6e sens

Début de tournoi compliqué pour les Françaises du coté de l’Open 6e sens avec les éliminations d’Alizé Cornet et de la Lyonnaise Elsa Jacquemot.



Pourtant tête de série numéro 4, la Niçoise est tombée ce lundi dans le piège tendu par l’Espagnole Cristina Bucsa, 139e mondiale issue des qualifications, en trois sets (1-6, 6-4, 6-1) dès le 1er tour.

Elsa Jacquemot a, elle, poussé la Suissesse Stefanie Voegele dans ses retranchements avant de céder au 3e set.

Ce mardi on aura sur les courts Caroline Garcia, Kristina Mladenovic et Océane Dodin.



La joueuse française et ambassadrice du tournoi, Caroline Garcia jouera notamment le troisième match sur le court central contre la tête de série n°1, l’Italienne Camila Giorgi.