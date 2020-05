“Entrepreneurs au grand cœur” : l’initiative qui remercie les héros du confinement !

Trois chefs d’entreprise lyonnais ont tenu à organiser une initiative pour remercier les acteurs bénévoles qui ont participé à divertir et accompagner les Français pendant le confinement. Le célèbre chocolatier Philippe Bernachon, le chocolatier-patissier Sébastien Bouillet ainsi que le président du groupe MDA, Michel Vieira ont donc crée “Entrepreneurs au grand cœur”.



C’est au cours d’un déjeuner entre trois amis que l’idée est née. Philippe Bernachon, Sébastien Bouillet et Michel Vieira décident de créer une initiative destinée à remercier les principales personnalités, sorties de l’ombre pendant le confinement. Ces acteurs ont accompagné les Français durant cette période difficile. Ils ont parfois contribué à les divertir pendant ces deux mois particuliers. Les entrepreneurs ont donc décidé de remettre des cadeaux à ces héros du confinement.



Sandy Sax, première personnalité récompensée



Parmi les cadeaux, du chocolat bien sûr, mais aussi de la pâte à tartiner. La société MDA offre divers objets dont un robot multi-fonctions. Un premier artiste a déjà été récompensé ce jeudi soir, il s’agit de Sandy Sax. Le saxophoniste avait fait le buzz en réalisant plusieurs lives sur les réseaux sociaux, ainsi que des sets pour ses voisins pendant le confinement.



Pour le moment, les noms des prochaines personnalités récompensées par cette initiative ne sont pas encore connus. Pour les trois amis, l’idée est de poursuivre l’initiative sur le long terme pour aboutir sur une célébration plus grande lorsque le pays sera totalement déconfiné. Cette idée a également pour objectif de remercier plus largement, les sacrifices de millions de Français pendant le confinement. À ce jour, de nombreux commerces vont pouvoir rouvrir grâce à leurs efforts. Les trois entrepreneurs souhaitaient donc aussi les féliciter.

Ce soir, les entrepreneurs au grand ❤ ont commencé leurs remerciements avec le Lyonnais Sandy Sax qui a joué du saxophone sur son balcon afin d’apporter un peu de bonheur à sa ville 🎷🎷🔴🔵Philippe BernachonSébastien BouilletSandy Sax Gepostet von Michel Vieira am Donnerstag, 28. Mai 2020