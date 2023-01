Envie de connaître les bons gestes pour protéger les Calanques ?

La Ville de Marseille propose des expositions éducatives, à destination des écoles, des équipements d’animation associatifs et municipaux, mais aussi du grand public et des familles.

Ces expositions gratuites, organisées en étroite collaboration avec le tissu associatif, sont présentées et commentées par des bénévoles de structures et d’associations afin de sensibiliser petits et grands à différentes thématiques citoyennes.

“La protection du Parc national des Calanques et la biodiversité” -Établissement public d’état

Du lundi 16 au vendredi 20 janvier 2023 de 9h30 à 11h30 et de 13h à 16h

Venez découvrir une présentation du Parc national des Calanques réalisée par les éco-volontaires ou écogardes du parc. Au travers d’une action menée dans le milieu marin (zones de non prélèvement), vous pourrez également comprendre comment protéger le site et comment restaurer la biodiversité. En fin de visite, le public sera invité à réaliser deux ou trois gestes au quotidien pour agir en faveur de la préservation des Calanques et de l’environnement en général.