Environnement : le “paquet climat” au cœur des débats ce mardi au Parlement européen

Le Parlement européen va être le théâtre d’un débat entre députés, ce mardi, concernant les huit propositions qu’englobe le “paquet climat”, ce projet pensé par l’Union européenne afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55% d’ici 2030 et de les rendre nulles d’ici 2050.

Un débat qui précèdera un vote de la part des députés européens concernant ce même “paquet climat”, qui aura lieu mercredi.

Que fait l'UE pour le climat ? 🇪🇺



En cette journée mondiale de l'environnement 🌱, apprenez en plus sur ce qu'on appelle le "paquet climat" ou "l'ajustement à l'objectif 55".



Suivez tous les débats en session plénière la semaine prochaine. #environmentday #UneSeuleTerre — Parlement européen en France (@Europarl_FR) June 5, 2022

Ces huit mesures font partie du programme “Fit for 55” de l’UE et visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la dépendance énergétique, tout en soutenant les entreprises et les citoyens dans la transition vers une économie durable.

Elles portent sur les modifications du système européen d’échange de quotas d’émission, en introduisant une nouvelle taxe carbone sur les importations, des normes d’émission pour les voitures et les camionnettes, de nouveaux objectifs pour le secteur de l’utilisation des sols et de la foresterie, des modifications des objectifs nationaux de réduction des émissions et la création d’un fonds pour aider les personnes touchées par la pauvreté énergétique, et aussi de la pauvreté quant à la mobilité.