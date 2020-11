Deschamps pointe du doigt les manques d’Aouar

Didier Deschamps a dévoilé une liste de 26 joueurs retenus pour les trois rencontres prévues contre la Finlande (11 novembre), le Portugal (14 novembre) et la Suède (17 novembre).

Un seul Lyonnais a été convoqué : Léo Dubois. Absent de dernière minute du dernier rassemblement après avoir été testé positif à la Covid-19, le latéral droit reprend son bien au détriment de Ferland Mendy, ”avant tout un arrière gauche” a rappelé Didier Deschamps.

Présent dans la dernière liste et titulaire lors de sa première sélection contre l’Ukraine (7-1), Houssem Aouar n’a pas été retenu. Interrogé à son sujet, le sélectionneur a pointé ses manques : ”C’est une question de rentabilité par rapport à d’autres joueurs au profil similaire qui me donnent plus de garanties aujourd’hui’, comme Nabil Fekir.”

Houssem Aouar devrait en revanche figurer dans la liste des Espoirs qui accueilleront la Suisse le 16 novembre à Caen en match éliminatoire de l’Euro 2021.

L’intégralité du discours du sélectionneur à son sujet :