Equipe de France féminine : La liste de Corinne Diacre dévoilée

Ce mercredi 8 février, Corinne Diacre a dévoilé sa première liste de l’année 2023. La coach des Bleues a livré un groupe de 23 joueuses pour le Tournoi de France. Les Françaises ont trois rencontres de prévues : Danemark le 15 février, à Laval, l’Uruguay le 18 février, à Angers et à la Norvège le 21 février, à Angers.

À noter, le retour en sélection de la milieu de terrain du PSG Kheira Hamraoui (33 ans), plus d’un an après sa dernière sélection et 15 mois après l’agression dont elle a été victime dans les Yvelines, a annoncé la sélectionneuse Corinne Diacre.