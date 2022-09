Equipe de France : la Fédération française de football cède face aux demandes de Kylian Mbappé

Le jeune attaquant du Paris Saint-Germain et de l’équipe de France Kylian Mbappé a refusé de prendre part à une séance photo avec les Bleus en raison d’un désaccord concernant son droit à l’image. Dans la foulée de cette décision, la Fédération française de football a décidé de publier un communiqué dans lequel elle informe qu’après un échanges avec les cadres de l’équipe, le président Noël Le Graet, le sélectionneur Didier Deschamps et un responsable du marketing, la convention concernant les droits à l’image allait être réviser. Ce qui arrive à un moment où la 3F croule déjà sous les scandales et problème extra-sportifs (Affaire Pogba, affaire Karchaoui-Diallo, enquête de Romain Molina sur les dérives au sein de la fédération…)