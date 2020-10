Equipe de France : Léo Dubois positif au coronavirus

Les Bleus affrontent l’Ukraine ce mercredi soir en match amical mais sans Léo Dubois. Le Lyonnais a été testé positif au Covid-19. Il avait pourtant été contrôlé négatif avant son arrivée à Clairefontaine.

C’est Ferland Mendy qui le remplace pour les rencontres de Ligue des nations contre le Portugal dimanche à Saint-Denis et en Croatie le 14 octobre.

Coté ukrainien, deux des trois gardiens de la sélection ont été testés positifs. Pas moins de 6 joueurs ukrainiens au total ont été testés positifs au coronavirus au cours des derniers jours.



Et concernant la rencontre de ce mercredi soir, Didier Deschamps a confirmé qu’Olivier Giroud serait bien titulaire. Le joueur de Chelsea pourrait porter le brassard de capitaine. Il vivra donc sa 100e sélection.

Mandanda sera dans les buts. En défense, Benjamin Pavard et Lucas Digne animeront les couloirs.



Coup d’envoi de la rencontre à 21h10. Une jauge maximale de 1.000 places est mise en place pour accueillir des spectateurs.