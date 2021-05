Equipe de France : les réactions à la sélection de Karim Benzema

Invité surprise de la liste de Didier Deschamps, la sélection de Karim Benzema a suscité de multiples réactions à travers la toile.

L’attaquant du Real Madrid a été l’un des premiers à réagir à sa sélection sur son compte Twitter. Il se dit heureux de revenir chez les Bleus, cinq ans après sa dernière sélection en 2015 contre l’Arménie (4-0). “Tellement fier de ce retour en équipe de France et de la confiance que l’on m’accorde. Merci à ma famille, mes amis, mon club, à vous… et à tous ceux qui m’ont toujours soutenu et me donnent de la force au quotidien.”

C’est une nouvelle qui plaît également à Jean-Michel Aulas. Le président de l’OL a évoqué le “retour du fils prodige” pour faire l’éloge de son ancien apprenti. Karim Benzema n’a pas hésité à retweeter son ancien mentor dans la foulée.

@Benzema Le retour du fils prodige : on edt tellement fier et heureux ….#merci — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) May 18, 2021

Kylian Mbappé s’est montré enthousiaste à l’idée de jouer avec “KB”. Il a posté sur twitter un montage photo de lui et Karim Benzema en maillot Bleu. Une image que l’on a hâte de voir lors des prochains matchs de l’équipe de France. On pourrait revoir, l’avant-centre lyonnais avec le maillot des Bleus dès les matchs amicaux face au Pays de Galles le 2 juin et la Bulgarie le 8 juin. Ensuite place à l’Euro. Première rencontre à Munich le 15 juin pour rencontrer l’Allemagne.