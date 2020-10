Equipe de France : l’incompréhension après la non-sélection de la capitaine

C’est une décision qui suscite de l’incompréhension. La sélectionneuse de l’équipe de France a annoncé ce jeudi sa liste pour affronter la Macédoine du nord et l’Autriche dans le cadre des éliminatoires à l’Euro 2022. Et si, six lyonnaises ont été sélectionnées (Renard, Karchaoui, Majri, Cascarino, Le Sommer et Malard), ce n’est pas le cas de la capitaine des Bleues, Amandine Henry.

Corinne Diacre a avancé « une raison sportive », alors que la milieu de terrain a joué les 3 dernières rencontres avec l’OL. La décision n’a pas été comprise par la joueuse, et par le club.



Pour Olivier Blanc, dirigeant de l’OL Féminin, “c’est même une totale surprise. Nous sommes tous très étonnés et très déçus pour Amandine qui est une joueuse cadre de l’OL et de l’équipe de France dont elle est la capitaine”.



Une surprise d’autant plus grande qu’Amandine Henry a joué les 3 derniers matchs comme titulaire avec l’OL et a donné entière satisfaction à Jean-Luc Vasseur. D’autre part, Amel Majri qui revient, elle, de blessure a été sélectionnée.