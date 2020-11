Équipe de France : un seul Lyonnais convoqué par Didier Deschamps

Le sélectionneur de l’équipe de France a dévoilé ce jeudi la nouvelle liste des Bleus avant le match amical contre la Finlande (11 novembre) et les deux rencontres de Ligue des nations face au Portugal et la Suède (14 et 17 novembre). Le latéral droit de l’Olympique Lyonnais, Léo Dubois est à nouveau présent dans le groupe français. Houssem Aouar sort du groupe après sa convocation au rassemblement précédent.



À noter le retour de l’ancien Lyonnais, Nabil Fekir (Bétis Séville) et les présences désormais habituelles de Corentin Tolisso (Bayern Munich) et d’Hugo Lloris (Tottenham). De son côté, Anthony Martial (Manchester United) est à nouveau convoqué par Didier Deschamps. La surprise de cette dernière liste de l’année vient d’Allemagne. Marcus Thuram (Borussia Monchengladbach) intégrera le groupe France pour la première fois de sa jeune carrière.



Les 26 joueurs convoqués par Didier Deschamps :

