Equita : le salon annulé, pas les concours

Equita Lyon et l’Equita Lyon Western Horse Show ne pourront pas avoir lieu cette année et sont annulés.



En revanche, le Longines Equita Lyon, Concours Hippique International, se tiendra sur neuf jours, du 24 octobre au 1er novembre 2020, offrant ainsi aux compétiteurs un format innovant et une visibilité inédite sur un site dédié.

Les compétitions se dérouleront devant 1000 personnes maximum. Si la jauge venait à évoluer de façon favorable, le grand public pourra être accueilli dans la limite de cette nouvelle jauge. La billetterie « grand public » n’est pour lors plus accessible ; le remboursement des entrées déjà achetées est prévu.

Vous pourrez tout de même vivre ’événement à distance, puisque les épreuves majeures seront retransmises gratuitement sur Sport en France,

la chaîne du CNOSF, et en streaming sur Equita TV, FEI TV et Cheval TV.