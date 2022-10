Le salon Equita Lyon revient à partir de ce mercredi. Au programme, 5 jours intenses partagés entre compétitions et animations quotidiennes. Pour cette 28e édition, vous pourrez retrouver des stands dédiés au matériel de sports équestres et aux soins pour chevaux, des compétitions internationales et deux soirées de spectacles.

L’artiste équestre Lorenzo fait son grand retour sur la piste du Longines Equita Lyon. Il présentera ses deux numéros fétiches, le travail en liberté et le saut d’obstacles en poste hongroise.



Des conférences sur le bien-être du cheval se tiendront mercredi, jeudi et dimanche.

Tout au long de l’événement, le village enfants permettra d’accueillir les enfants.

Horaires du salon : mercredi au vendredi de 8H30 à 20H30

Jeudi 27 octobre : accès à la tribune de la carrière principale à partir de 8H00 pour l’épreuve FEI Dressage World CupTM

Grand Prix presented by Comité Régional d’Equitation Auvergne-Rhône-Alpes qui débute à 8H30

Vendredi 28 octobre : accès à la tribune de la carrière principale à partir de 8H00* pour l’épreuve FEI Jumping Ponies’Trophy

Nocturne samedi 29 octobre : de 8h30 à 22h30

Dimanche de 8H30 à 19H00