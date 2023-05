Eric Piolle va être jugé en appel à Grenoble

Le maire de Grenoble Eric Piolle et six autres personnes vont être jugées en appel à Grenoble les 19 et 20 juin prochains pour ne pas avoir respecté la réglementation des marchés publics pour l’attribution de l’organisation des éditions 2015 et 2016 de la Fête des Tuiles d’après nos confrères du Dauphiné Libéré. D’abord relaxés par le tribunal correctionnel de Valence en octobre 2022, le ministère public avait décidé de faire appel de la décision rendu par le juge.