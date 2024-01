Et si Autun testait l’uniforme à l’école ?

Et si la Ville d’Autun testait la mise en place des uniformes à l’école ? Selon France Info, le maire Vincent Chauvet vient de déposer une candidature auprès du ministère de l’Education nationale. L’expérimentation pourrait commencer dès la rentrée de septembre. On ne sait pas encore quelles écoles sont concernées.



Pour rappel, lors de sa conférence de presse ce mardi, Emmanuel Macron a annoncé l’expérimentation de « la tenue unique ». Une « centaine d’établissements, tous volontaires », feront office de test cette année, avant une possible généralisation en 2026, si les tests sont concluants.



C.B.