Et si la bouillabaisse était bientôt classée à l’Unesco ?

D’après nos confrères de La Provence, deux fervents défenseurs de la culture gastronomique provençale, Alexandre Pinna et Yvan Vahanian, seraient en train de collaborer pour préparer une candidature de la bouillabaisse au patrimoine immatériel de l’Unesco. Ils devraient d’après le média régional, déposer les statuts d’une association dans le but de poursuivre cette démarche qui s’avère longue et fastidieuse mais qui permettrait de mettre en avant ce plat typique provençale iconique.