Et si une ville de la région devenait “Capitale française de la culture” en 2022 ?

Un ville de la région fait partie des finalistes pour obtenir le label “Capitale française de la culture”. Il s’agit de Villeurbanne.



Le label distingue tous les deux ans le projet culturel d’une commune ou d’un groupement de communes de 20 000 à 200 000 habitants. L’attribution du label s’accompagne d’un financement d’un million d’euros, financé à parité entre le ministère de la Culture et la Caisse des Dépôts pour cette première édition qui se déroulera en 2022.

29 communes ou groupements de communes ont fait acte de candidature au label.

Neuf villes ont été retenues parmi les finalistes Villeurbanne, Angoulême, Brest, Laval, Le Mans, Metz, Saint-Paul de La Réunion, Sète et la communauté de communes du Val Briard en Seine-et-Marne.

Dans le détail, Villeurbanne propose d’élaborer, avec les jeunes et les acteurs culturels de la ville, une programmation dédiée autour de plusieurs temps forts :

· Un festival en plein air conçu par les jeunes dans le parc naturel urbain de la Feyssine.

· 25 mini-centres culturels, décentralisés dans les quartiers, seront déployés au sein des groupes scolaires

· 22 balades patrimoniales sur plus de 100km seront élaborées avec les jeunes.

· Le Théâtre National Populaire constituera sa seconde troupe éphémère avec une trentaine de jeunes de l’ensemble du territoire.

· Les Ateliers Frappaz, Centre national des arts de la rue, accueilleront des groupes de jeunes qui prendront part aux différentes créations prévues dans l’espace public.

· Le cinéma Le Zola, cinéma d’art et d’essai, accompagnera la création, dans la rue, de plusieurs centaines de mètres de pellicules qui, une fois numérisées, seront projetées dans plusieurs lieux de la ville et mises en ligne sur internet.

· La compagnie KompleX KapharnaüM et son équipe artistique pluridisciplinaire, initiera des « Parlements des collèges et lycées », pour engendrer une « prise de parole de la première génération du XXIe siècle ». Ces parlements donneront lieu à des créations plastiques et d’affiches qui recouvriront les murs de Villeurbanne. Ils se déplaceront de quartier en quartier.

· L’exposition annuelle du Rize, centre mémoires et société, sera consacrée à la jeunesse et placera Villeurbanne à hauteur d’enfant avec, notamment, de nombreuses actions de médiation en direction du public scolaire.