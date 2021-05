Et si vous deveniez la Miss France des sirènes ? L’élection aura lieu à Vannes le 28 et le 29 août. Les sirènes vont pouvoir nager et effectuer la totalité des épreuves à la fois sportives aquatiques et en tant que modèles hors de l’eau.



“Les sirènes vont pouvoir nager et effectuer la totalité des épreuves à la fois sportives aquatiques et en tant que modèles hors de l’eau !” peut-on lire sur la page Facebook de l’événement. “Un joli programme pour nos ambassadrices de l’océan. Compte tenu des actualités sanitaires, il sera communiqué plus tard les possibilités d’accueillir du public sur les lieux des épreuves.”