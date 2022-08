Étang de Berre : une opération coup de poing menée ce week-end

Les gendarmes de la compagnie d’Istres et de la brigade nautique de Martigues ont mené conjointement une opération, ce samedi, à l’étang de Berre, afin de procéder au contrôle des permis de conduire d’utilisateurs de jets-skis sur le site.

Et à cette ocassion, cinq pilotes n’étant pas en règle ont été interpellés par les forces de l’ordre. Les propriétaires des engins ont et été verbalisés et risquent une forte amende, tandis que leurs jet-skis ont été saisis, précise La Provence.