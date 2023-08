La vente annuelle de la communauté Emmaüs d’Étang-sur-Arroux a débuté ce samedi et va se poursuivre jusqu’à ce dimanche soir, jour de la naissance d’Henri Grouès, plus connu sous le nom de l’Abbé Pierre, comme un signe du destin. L’accueil des visiteurs s’effectuera de 10 à 18 heures, sans interruption, et un food-truck “cuisine nomade” sera présent sur place.