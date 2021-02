États-Unis : elles se déguisent en grands-mères pour se faire vacciner

Âgées de 34 et 44 ans, ces deux femmes se sont déguisé en grands-mères afin de bénéficier du vaccin contre le coronavirus, à Orlando (Floride), rapporte le New York Times. Vêtues d’un bonnet, des gants et lunettes, elles se sont rendues dans un centre de vaccination.

Le stratagème semble avoir déjà fonctionné puisqu’elles ont déjà reçu une première dose.

Le département de la Santé en Floride a demandé aux autorités locales de donner des sanctions contre les deux femmes. Si celles-ci n’ont pas pu bénéficier de la deuxième injection, aucune charge n’a cependant été retenue contre elles.