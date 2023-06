États-Unis : Ted Kaczynski, surnommé “Unabomber”, est mort en prison à 81 ans

Ted Kaczynski, celui que l’on surnommait “Unabomber” pour avoir perpétré une série d’attentats aux colis piégés aux États-Unis entre 1978 et 1995, a été retrouvé mort dans sa cellule ce samedi 10 juin à l’âge de 81 ans. Le New York Times indique qu’il a été retrouvé inconscient dans sa cellule dans la matinée. La cause de sa mort n’était pas encore connue.

Ce mathématicien diplômé d’Harvard avait envoyé seize bombes, dissimulées dans des colis postaux, à diverses personnes et entreprises, faisant au total trois morts et 23 blessés. Après une longue traque, il avait été arrêté en 1996 et condamné à la prison à vie en 1998.