Eté 2023 : comment et pourquoi bien se protéger du soleil ?

Alors que le mois de juillet débute, beaucoup ont déjà prévu de passer des vacances au soleil. Nous le savons tous, les incontournables des vacances d’été, c’est bien entendu la plage, la piscine, la bronzette… En d’autres termes, la farniente au soleil !

Et si notre corps a besoin de recevoir des UV pour faire le plein de vitamine D et recharger ses batteries physiques et mentales, le soleil peut aussi être très néfaste pour nous. Cancers de la peau, allergies, brûlures, vieillissement de la peau… Le soleil peut occasionner des effets particulièrement dangereux pour notre santé, qui ne sont pas à prendre à la légère.

Nous vous avons donc concocté une liste de conseils à prendre en compte si vous voulez vous exposer raisonnablement durant vos vacances.

La crème solaire, tous les jours, même quand le soleil se cache !

L’été (mais pas que !), il est crucial de bien se protéger en appliquant un écran solaire sur le visage et les parties du corps qui seront exposées ; et ce, même lorsqu’il ne fait pas spécialement beau ! Et oui, l’indice UV du jour n’a rien à voir avec l’apparition du soleil à l’oeil nu. Même avec un temps nuageux, il se peut que vous attrapiez de sérieux coups de soleil. C’est même à ce moment-là que le soleil se fait le plus sournois.

Bien choisir sa crème solaire, c’est aussi très important. Il faut choisir un indice adapté à sa peau et à l’exposition prévue. En général, on commence à l’indice 30, mais on privilégie l’indice 50. Parmi les produits du commerce, il est préférable d’opter pour des produits labellisés, avec des filtres minéraux. On n’oublie pas non plus de ré appliquer son écran solaire toutes les 2 heures, surtout si l’on va dans l’eau avec.

Et si l’on peut choisir une crème respectueuse des océans, c’est un plus pour la planète à ne pas négliger…

Ps : Il est important de déconstruire le mythe : non, la crème solaire n’empêche pas de bronzer. Alors on l’utilise sans modération !

Habituer sa peau avant l’exposition

Lorsque l’on sait que l’on va s’exposer plus que l’on en a l’habitude, il est conseillé de préparer sa peau au soleil en amont. Pour ce faire : rien de plus simple, on peut s’exposer au soleil pendant de courtes minutes à partir de quelques jours / semaines avant les vacances, pour permettre au corps d’envoyer des signaux à ses protections naturelles en augmentant sa production de mélanine.

S’hydrater encore et encore

L’été, bien boire et bien manger aide à préparer le corps à l’exposition. En effet, l’hydratation encourage la régénération des cellules et crée une barrière hydrolipidique qui protège des agressions extérieures, comme les UV. Niveau alimentation, on privilégie donc les fruits et légumes frais, gorgés d’eau comme la pastèque, le melon, les tomates ; et on n’hésite pas à beaucoup boire (de l’eau de préférence).

Porter des vêtements adaptés

Si l’on a tendance à bouder nos vêtements les plus habillés durant l’été, les habits restent la meilleure façon de se protéger des rayons du soleil. Alors si l’on ne prévoit pas de se baigner ou que l’on veut éviter de griller sur la plage, on peut opter pour des t-shirts à manches longues et des hauts tressés.

Le plus : les petits pulls crochet sont très tendance cette année !

On surveille l’indice UV du jour

Pour bien prévoir son exposition au soleil, il est important de surveiller l’indice UV du jour. Il indique l’intensité des rayons UV sur une échelle de 0 à 16. Plus celui-ci augmente, et plus le risque pour la santé est élevé.

Comme celui-ci varie tout au long de la journée, il est nécessaire de prendre en compte que l’indice est le plus important aux alentours de midi et 14 heures. On choisit donc bien ses heures d’exposition, en évitant les heures où les rayons du soleil sont les plus puissants.