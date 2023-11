ETIncelle : des entreprises de la région conviées à l’Élysée

L’entreprise Suntec, basée à Longvic et l’entreprise Les Petits Fils de Veuve Ambal, à Montagny-lès-Beaune, ont été sélectionnées pour participer au lancement du programme gouvernemental “ETIncelles”.



Le but transformer les PME en entreprises de taille intermédiaire, prêtes à conquérir les marchés internationaux. Objectif : fluidifier les relations des entreprises avec l’Etat, lever les blocages administratifs à leur croissance pour les faire grandir en entreprises de taille intermédiaires (ETI) dynamiques et prêtes à remporter la bataille de l’export.



Une dizaine de patrons de la région ont été reçus à l’Elysée.