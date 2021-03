Etre payé 850€ pour regarder Friends, c’est possible

Voilà un job de rêve ! Si vous êtes un grand fan de la célèbre sitcom des années 90, Friends, c’est le moment de postuler.

Un site internet américain de comparateur de collèges et universités, Best value schools, recherche 5 personnes pour regarder les 121 épisodes des cinq premières saisons de la série Friends. Le tout pour une rémunération de 1 000 dollars, soit 850 euros.

Les 5 candidats sélectionnés devront partager leur expérience sur les réseaux sociaux. Il faudra ensuite qu’ils classent les épisodes visionnés.

Si le poste vous intéresse, il suffit d’aller sur le site de Best value schools et de remplir un formulaire. Un court texte de motivation est demandé. Néanmoins, il faut être âgé de plus de 18 ans et détenir une autorisation de travail aux Etats-Unis pour pouvoir postuler.

En plus des 850 euros, les cinq candidats retenus recevront une tasse et un t-shirt à l’effigie de la série, une couverture en polaire, un gobelet et une carte-cadeau d’une valeur de 100 dollars (85 euros) à dépenser sur le site de livraison de nourriture DoorDash.

Vous pouvez envoyer vos candidatures jusqu’au 31 mars.