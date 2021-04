Eurexpo transformé en vaccinodrome ?

Les vaccinodromes vont ouvrir progressivement dans toute la France. Aujourd’hui la région Auvergne Rhône-Alpes dispose d’un peu plus de 140 centres de vaccination permanents réalisant de 250 à 2000 vaccinations par jour auprès des publics cibles.



Parallèlement, l’ouverture des grands centres de vaccination est aussi étudiée par les autorités, dès lors que les moyens le permettent : stocks de vaccins pouvant être alloués, moyens humains et logistiques disponibles.



Aujourd’hui dans la région, 5 grands centres de vaccinations pérennes sont ouverts (Palais des Sports de Gerland à Lyon) où vont prochainement ouvrir dans les départements de la Loire, l’Isère, du Puy de Dôme et de la Haute-Savoie.



Dans le Rhône, l’ouverture d’un deuxième grand centre de vaccination est à l’étude en lien avec plusieurs collectivités locales. Il pourrait prendre place au sein du parc des expositions Eurexpo à Chassieu et permettrait, après une montée en charge progressive, de vacciner plus de 3000 personnes chaque jour.