Euro 2020 : la France concède le match nul face à la Hongrie

L’équipe de France a concédé le match nul (1-1) face à la Hongrie ce samedi après-midi à l’occasion de la 2e journée des phases de poule de l’Euro 2020. Dans une ambiance électrique et sous une chaleur étouffante à la Puskas Arena de Budapest, les Bleus se sont fait peur, mais repartent avec le point du match nul. Un moindre mal.



Après une entame de match plutôt en faveur des Hongrois, les joueurs de Didier Deschamps ont progressivement pris la mesure de leur adversaire en première mi-temps. Mais à l’image de Karim Benzema et de Kylian Mbappé, l’attaque française a manqué de réalisme. Juste avant la pause, les Français sont même punis. Bien servi par Roland Sallai, Attila Fiola dépose Benjamin Pavard et trompe Hugo Lloris.



Au retour des vestiaires, les Bleus semblent marqués physiquement, mais poussent pour égaliser. À la 66e minute, après un centre de Kylian Mbappé, le ballon traîne dans la surface. Antoine Griezmann est au bon endroit et au bon moment pour pousser le ballon au fond des filets. 1-1.



Les dernières minutes sont à l’avantage de l’équipe de France qui passe tout près de la victoire à plusieurs reprises. Mais les deux équipes se séparent sur un score de parité. Avec ce match nul, les Bleus comptent 4 points dans le groupe F et devront encore attendre pour valider leur qualification pour les huitièmes de finale de la compétition.

1-1 entre la Hongrie et la France. C'est Antoine Griezmann qui a marqué pour les Bleus #HONFRA #FiersdetreBleus pic.twitter.com/IvybdcE4Tb — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 19, 2021