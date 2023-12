Le tirage au sort des phases de groupe de l’euro 2024 a eu lieu hier soir à Hambourg. Et on connaît donc le groupe de la France. Les hommes de Didier Deschamps affronteront l’Autriche, les pays bas et le gagnant de la voie A, c’est à dire soit la Pologne, Estonie, Pays de Galles, Finlande. Le début de la compétition est prévue pour le 14 juin prochain.