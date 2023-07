Euro Espoirs : l’Angleterre domine l’Espagne et remporte le Championnat d’Europe (1-0)

Si son équipe A n’a toujours rien gagné depuis “son” Mondial en 1966, l’Angleterre du foot peut désormais se consoler grâce à son équipe Espoirs, vainqueur samedi de l’Euro 2023, organisé en Géorgie et Roumanie, après sa courte victoire en finale contre l’Espagne (1-0). Auteur du seul et unique but de la rencontre en fin de première période, le milieu de terrain de Liverpool, Curtis Jones, permet aux Anglais de remporter leur troisième Championnat d’Europe des nations dans la catégorie après ceux de 1982 et 1984.