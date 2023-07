Euro Espoirs : les Bleuets affrontent l’Ukraine en quart de finale

L’équipe de France Espoirs sera opposée à l’Ukraine U21 ce dimanche soir à 21 heures en quart de finale de l’Euro Espoirs. Les joueurs de Sylvain Ripoll sont actuellement sur un sans-faute après avoir remporté leurs trois premières rencontres lors de la phase de poules, face à l’Italie (2-1), la Norvège (1-0) et la Suisse (4-1). Désormais, les Tricolores n’ont plus le droit à l’erreur puisque chaque rencontre est éliminatoire pour le reste de la compétition. Face à eux, les jeunes Ukrainiens ont terminé deuxièmes de leur groupe derrière l’Espagne avec le même nombre de points, et devant la Croatie et la Roumanie.