Euro Espoirs : les Bleuets se qualifient pour les quarts de finale

Les Bleuets ont mis le feu au stade ce mercredi lors de la 3e journée du groupe D de l’Euro Espoirs et ont même dépassé les attentes des supporters en s’imposant quatre buts à un contre la Suisse. Cette victoire leur a permis de se qualifier pour les quarts de finale, et accessoirement, décrocher la première place. Les quarts se joueront d’ailleurs dimanche soir face à l’Ukraine.

Le gang lyonnais s’impose

Dans cette équipe victorieuse des Bleuets, de nombreux joueurs passés par le centre de formation de l’Olympique Lyonnais, dont Rayan Cherki, Amine Gouiri, Bradley Barcola et Maxence Caqueret. Un quatuor lyonnais de talent qui a porté l’équipe en marquant chacun un but. Et c’est d’ailleurs un Rayan Cherki plus en forme que jamais qui s’est fait remarquer pour son dynamisme alors qu’il occupait son poste d’ailier-meneur de jeu.