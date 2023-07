Euro Espoirs : les Bleuets s’inclinent en quart de finale face à l’Ukraine

L’équipe de France Espoirs s’est inclinée en quart de finale de l’Euro Espoirs ce dimanche soir face à l’Ukraine sur le score de 3 buts à 1. Forts de trois victoires lors de la phase de groupes face à l’Italie, la Norvège et la Suisse, les Bleuets quittent le tournoi dès leur entrée dans la phase à élimination directe face à une équipe ukrainienne bien plus tranchante. Les Bleuets n’ont plus gagné un Euro Espoirs depuis 1988 et le jeu proposé une nouvelle fois par l’équipe de Sylvain Ripoll sur l’ensemble de la compétition aura laissé de nouveau à désirer.