Euro féminin 2022 : l’équipe de France a rendez-vous avec l’Histoire en demi-finale contre l’Allemagne

L’équipe de France féminine de football affronte l’Allemagne ce mercredi soir à 21h à Milton Keynes à l’occasion de la dernière demi-finale de l’Euro féminin 2022. Après avoir battu les Pays-Bas en prolongations (1-0) grâce à un but de Périsset, les Bleues ont enfin briser leur plafond de verre des quarts de finale qu’elles n’avaient jamais dépasser dans un championnat d’Europe. C’est pourquoi elles voudront désormais aller encore plus haut en tentant de battre les grandes favorites du tournoi. En effet les Allemandes ont remporté cet Euro à huit reprises et seront elles aussi gonflées à bloc pour faire perdurer leur suprématie.

Le vainqueur de cette confrontation affrontera l’Angleterre, évoluant à domicile, en finale après sa victoire face à la Suède dans l’autre demi-finale. Une chose est sûre, la première grande finale dans un tournoi majeur (Coupe du monde, Euro et Jeux Olympiques) est clairement en ligne de mire pour les joueuses de Corinne Diacre.