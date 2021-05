Euro, saison manquée de l’OL et possible retour à Lyon : Karim Benzema fait le point

Sélectionné en Equipe de France après plus de cinq ans d’absence, Karim Benzema s’est livré sur ce retour inattendu dans les colonnes de L’Equipe. Emu et heureux de retrouver les Bleus, il est tout d’abord revenu sur l’annonce de la liste de Didier Deschamps mardi dernier, suscitant chez lui “un très gros sentiment de joie et de fierté.”

Deschamps, Giroud, Zidane…

Tout le monde attendait des révélations sur la fameuse discussion qu’ont pu avoir Karim Benzema et Didier Deschamps il y a plus d’un mois. A l’instar du sélectionneur des Bleus, le natif de Bron n’a dévoilé que très peu de détails sur cette rencontre tenue secrète jusqu’à l’annonce des 26 Français retenus pour l’Euro : ” C’était une bonne explication, avec des mots importants. C’était une longue discussion entre hommes. On n’a pas parlé que football, on a parlé de tout.” Sur un possible conflit avec Olivier Giroud, le Français préfère écarter tout risque de polémique : “On a parlé, tranquille. Il m’a félicité pour mon but. C’était bon esprit, c’était cool. J’ai déjà joué avec lui, là ça va être pareil qu’avant.”

Au sommet de son art avec le Real Madrid, Karim Benzema a insisté sur l’importance de Zidane, présent à ses côtés durant ces années parfois compliquées : “Zizou, avec moi, a toujours été sincère et proche.C’est mon entraîneur, mais il est comme mon grand frère. Il m’a toujours soutenu, que je sois bien ou pas, et il m’a fait constamment progresser, chaque année.”

L’homme aux 71 buts en Ligue des Champions a également pensé à rappeler qu’à aucun moment Didier Deschamps ne lui a explicitement indiqué qu’il serait convoqué lors du prochain rassemblement. Malgré les différentes rumeurs fulminant tout au long de cette journée , la surprise semblait donc être totale pour la star du club madrilène, déchaînant les réactions sur les réseaux sociaux.

Tellement fier de ce retour en équipe de France et de la confiance que l’on m’accorde. Merci à ma famille, mes amis, mon club, à vous… et à tous ceux qui m’ont toujours soutenu et me donnent de la force au quotidien 🙏🏼 #AllezLesBleus #Euro2021 #Blessed #AlHamdullilah pic.twitter.com/b8PJj1BATm — Karim Benzema (@Benzema) May 18, 2021

Le numéro de ses débuts à Lyon

Très attaché à sa ville d’origine où il revient fréquemment, Karim Benzema retrouvera au dos de son maillot un numéro qui lui a porté bonheur au tout début de sa carrière : “Le 19, c’est celui de mes débuts à Lyon”, glisse-t-il au quotidien français avant d’ajouter avec humour : “Ca fait 10 + 9. Donc voilà, les deux numéros que j’aime en un seul.”

Enfin, celui qui est toujours un fervent supporteur de l’Olympique Lyonnais est revenu sur la saison des Gones, marquée par des résultats irréguliers contraignant le club rhodadien à disputer l’Europa League la saison prochaine :“Je regarde leurs matches dès que je peux. Ils ont fait une bonne saison mais ils ont perdu trop de points contre des petites équipes et dans des moments clés. Je suis déçu pour eux.” Le Lyonnais qui est toujours très proche de Jean-Michel Aulas et de Bernard Lacombe, avec qui il échange régulièrement.

A la question d’un futur retour dans son club de cœur, Karim Benzema s’en sort avec brio (et réalisme) : “À Lyon, j’aimerais que ce que j’ai déjà fait là-bas reste éternellement. Pour l’instant, revenir, non. Pas pour le moment. Je joue au Real Madrid, c’est différent.”