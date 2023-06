Euro U21 : les Bleuets veulent enchaîner une seconde victoire face à la Norvège

Après avoir entamé son Euro espoirs de la meilleure des manières avec une victoire face à l’Italie (2-1), l’équipe de France Espoirs sera opposé à la Norvège ce dimanche soir à 20h45. En cas de succès, la formation dirigée par Sylvain Ripoll serait d’ores et déjà qualifiée pour la phase à élimination directe et aborderait ainsi son troisième match face à la Suisse mercredi prochain de manière beaucoup plus sereine. Reste à gagner désormais pour se qualifier.