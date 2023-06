Eurobasket : l’équipe de France féminine affronte la Belgique en demi-finale

Ce samedi soir à 20h45, l’équipe de France féminine de basket va affronter la Belgique en demi-finale de l’Eurobasket qui se déroule actuellement en Israël et en Slovénie. Après avoir remporté leurs trois premiers matches de poule face à l’Allemagne, la Grande-Bretagne et la Slovénie, puis avoir survolé leur quart de finale face au Monténégro (89-46), les joueuses de Jean-Aimé Toupane doivent désormais franchir cette dernière marche pour accéder à la finale où elles affronterait les gagnantes de la confrontation entre l’Espagne et la Hongrie dans l’autre demi-finale.