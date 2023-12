Euroleague : Lyon Asvel féminin affronte Diosgyori VTK

Ce mercredi, Lyon Asvel féminin se rend en Hongrie à 18 heures pour affronter Diosgyori VTK à l’occasion de la 8e journée d’Euroleague. Les Lyonnaises vivent une campagne européenne compliquée avec une victoire pour six défaites jusqu’ici. 7es et avant-dernières de leur groupe, les joueuses de David Gautier auront la tâche compliquée face à des Hongroises qui elles pointent à la deuxième place du groupe et qui n’ont perdu qu’une seule fois dans cette Euroleague.