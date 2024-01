Euroleague : Lyon Asvel féminin reçoit Schio ce mardi

Lyon Asvel féminin va accueillir les Italiennes du Famila Schio ce mardi soir à l’Astroballe à 20 heures à l’occasion du 12e match de la phase de groupe d’Euroleague. Avant la rencontre, les joueuses de David Gauthier pointent à la 6e place du groupe A avec un bilan de 3 victoires pour 8 défaites jusqu’ici, et affronteront des adversaires classées 4es (7 victoires-4 défaites). Pour rappel seules les quatre premières équipes du groupe se qualifieront pour les playoffs, ce qui n’est plus possible pour les Lyonnaises qui comptent déjà quatre succès de retard sur leurs adversaires du soir.

E.R