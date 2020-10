Euroligue : ASVEL – Etoile Rouge de Belgrade reporté

Initialement prévue ce jeudi à 20h45, la rencontre entre l’ASVEL et l’Etoile Rouge de Belgrade ne pourra finalement pas avoir lieu. En effet, le club villeurbannais ne possède pas assez de joueurs aptes à disputer la rencontre comptant pour la 4ème journée d’Euroligue.



Après l’annulation du match mardi soir face au Panathinaïkos lors de la précédente journée, le club de Villeurbanne devrait se voir infliger deux défaites 20-0 comme le prévoit le règlement du protocole sanitaire de l’Euroligue.



Pour rappel, une partie du staff technique et plus de la moitié des joueurs de l’ASVEL ont été testés positifs au coronavirus.