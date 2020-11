Euroligue : exploit incroyable de l’ASVEL qui s’offre le FC Barcelone !

Les joueurs de TJ Parker ont réalisé l’exploit de faire tomber le leader de l’Euroligue ce vendredi soir à l’Astroballe (80-68). L’ASVEL décroche sa seconde victoire dans la compétition et inflige une deuxième défaite à son adversaire du soir.



Ils l’ont fait ! Les joueurs villeurbannais sont venus à bout du FC Barcelone avec la manière. Pendant la quasi-totalité de la rencontre, les coéquipiers d’Ismael Bako (8 points, 4 rebonds et 3 contres) ont fait la course en tête, ne laissant aucune chance aux Catalans d’espérer un retour.



Avec quatre joueurs à plus de 10 points (Charles Kahudi, Allerik Freeman, David Lighty et Norris Cole), le collectif et la défense villeurbannaise ont fait la différence. L’adresse aux tirs a également été un facteur clé (13/21 à 3 points, 17/17 aux lancers-francs pour l’ASVEL).



Les Villeurbannais vont désormais vouloir lancer une série. Dès mardi (20h45 à l’Astroballe), l’ASVEL affronte un autre ogre du basket européen, le Panathinaïkos. Une rencontre que vous pourrez à nouveau suivre sur les antennes de Tonic Radio !