Euroligue (F) : l’ASVEL féminin connaît ses adversaires

Le tirage au sort des poules en Euroligue a eu lieu ce lundi matin et l’ASVEL féminin connaît désormais ses adversaires pour la saison 2020-2021.



L’équipe de Valéry Demory, présente dans le groupe A, sera au côté de Fenerbahçe, du Dynamo Kursk, du Perfumerias Avenida, de Nadezhda, du VBW Arka Gdynia, et du ZVVZ USK Praha. Ils seront également rejoints par le vainqueur du match opposant Izmit à Miskolc.



La saison passée, la compétition a été suspendue en mars en raison de la pandémie de Covid-19 alors que pour la première fois de l’histoire du basket français, trois clubs de l’Hexagone, Bourges, Montpellier et l’ASVEL s’apprêtaient à disputer les quarts de finale, face respectivement à Fenerbahçe (Turquie), Orenbourg et Ekaterinbourg (Russie). Les clubs français tenteront donc de réitérer l’exploit cette année.



La FIBA espère que la prochaine édition pourra débuter en septembre ou octobre, avec ou sans spectateurs, en fonction de la situation sanitaire et des décisions gouvernementales.