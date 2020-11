Euroligue : l’ASVEL a réalisé un gros coup

Après 3 défaites en Euroligue, l’ASVEL tient enfin sa première victoire de la saison dans la compétition, et pas n’importe laquelle.



Les Villeurbannais se sont imposés 88-86 sur le parquet de Vitoria, le champion d’Espagne. C’est la première fois qu’un club français s’impose là-bas. Les hommes de T.J. Parker ont notamment réussi une très bonne entame de match. La suite de la rencontre a été beaucoup plus équilibrée avant que l’ASVEL ne vienne arracher ce succès sur le fil.



L’Asvel, qui n’a pu disputer que quatre matchs en sept journées à cause du coronavirus, en jouera deux la semaine prochaine contre l’Etoile rouge de Belgrade mercredi et le Zenit Saint-Pétersbourg à l’Astroballe vendredi.



Mais avant cela place à la Jeep Elite avec une rencontre dimanche à l’Astroballe face à Orléans.