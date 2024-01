Euroligue : l’ASVEL affronte le Zalgiris Kaunas à l’Astroballe

Ce jeudi soir à l’Astroballe, les Villeurbannais affrontent le Zalgiris Kaunas, une des rares équipes que l’ASVEL a déjà vaincu cette saison en Euroligue. Les hommes de Gianmarco Pozzecco, qui s’apprêtent à disputer leur 19e match européen cette saison, possèdent un bilan peu enviable.

En effet, en 18 journées, le club compte 16 défaites, pour uniquement deux petites victoires et aucune à domicile. L’objectif de 2024 sera de remporter une victoire à l’Astroballe, et ce, le plus rapidement possible.



Avec un tel bilan, l’ASVEL stagne logiquement à la dernière position, avant de recevoir les Lituaniens de Kaunas.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 20h le match sera à suivre sur Tonic Radio.